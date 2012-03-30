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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 18:49 BJT

〔台股业绩〕奇美电2011年全年净损644.4亿台币,第四季单季六连亏

路透台北3月30日电---台湾液晶面板大厂--奇美电子(3481.TW)周五公布,2011年全年净损644.40亿台币,据此计算奇美电第四季单季亏损199.9亿台币,较第三季的亏损172.6亿台币进一步扩大.

奇美电2010年全年累计亏损为148.35亿台币.群创、奇美电以及统宝光电三家公司在2010年3月18日正式合并后,仅有一季获利,截至去年第四季已连续六个季度累计亏损已达约919亿台币.

奇美电周五收低0.72%,报13.75台币,大盘加权股价指数.TWII则涨0.77%.(完)

参考相关细节,可点选奇美电网站,网址为(www.chimei-innolux.com)

参看奇美电相关新闻,请点选[3481.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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