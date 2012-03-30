〔台股业绩〕奇美电2011年全年净损644.4亿台币,第四季单季六连亏

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月30日电---台湾液晶面板大厂--奇美电子(3481.TW)周五公布,2011年全年净损644.40亿台币,据此计算奇美电第四季单季亏损199.9亿台币,较第三季的亏损172.6亿台币进一步扩大.
奇美电2010年全年累计亏损为148.35亿台币.群创、奇美电以及统宝光电三家公司在2010年3月18日正式合并后,仅有一季获利,截至去年第四季已连续六个季度累计亏损已达约919亿台币.
奇美电周五收低0.72%,报13.75台币,大盘加权股价指数.TWII则涨0.77%.(完)
参考相关细节,可点选奇美电网站,网址为(www.chimei-innolux.com)
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--记者 董永年; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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