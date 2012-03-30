台湾经济指标预测--3月30日至5月21日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月30日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------4月2日当周----------------------------------------
4/5 1600 外汇存底 3月底 -- 3,944.26亿美元
4/5 1600 消费者物价指数(CPI) 3月 -- +0.25%(年变动率)
-------------------------------4月9日当周----------------------------------------
4/9 1600 商品出口 3月 -- +10.3%(年变动率)
4/9 1600 商品进口 3月 -- +1.3%(年变动率)
-------------------------------4月16日当周----------------------------------------
4/20 1600 外销订单 3月 -- +17.6%(年变动率)
-------------------------------4月23日当周----------------------------------------
4/23 1600 季调失业率 3月 -- 4.15%
4/23 1600 工业生产 3月 -- +8.40%(年变动率)
4/25 1610 M2货币总计数 3月 -- +4.92%(年变动率)
--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------
5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元
-- 1630 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)
-- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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