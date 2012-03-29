〔台湾货币市场〕短率趋升,资金需求升高令拆款高位向0.85%靠近(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 一周拆款利率区间成交向0.85%靠拢

* 季底市场资金需求提升

* 短率走高

记者 高洁如

路透台北3月29日电---台湾银行间短期利率周四走升.继上日一周拆款利率出现0.85%的今年以来高位后,今日引发一波跟进,缺钱的银行纷纷开出逼近0.85%的利率水位,以提高多金银行的承做意愿.

交易员指出,季底效应之下,银行的资金操作更显复杂,在存放款、资金流动与运用等等因素的动态变动下,让资金调度偏向保守操作,这也让资调的难度升高.

周四市场多余资金仍然相当缺乏.继上日的一周拆款利率出现0.85%的今年高位之后,银行的短期拆款引发一波跟进潮,市场成交多笔交易,利率"比照"或"贴近"0.85%,反映出市场需金孔急的现况.

"钱很难调(入),不太好找...利率走高一些,"一位大型公营银行交易员表示.

一周(2-7天)拆款利率高位仍然持稳在0.85%,但区间高位的成交量趋升.今日区间在0.42-0.85%,上日在0.395-0.85%.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.413%,上日在0.411%;区间在0.302-0.75%,上日则在0.302-0.72%.

**短票利率再趋升**

短票方面,票券商指出,季底效应发酵,市场资金偏少之下,让票券商调入资金难度升高.短票利率再趋升1基点.部分大型银行的短票成交利率甚至超越0.87%的央行30天期存单利率.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.87-0.88%,上日在0.86-0.87%.

央行今日共发行182亿台币存单,相较存单到期金额95亿,存单发行余额增加87亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共2,944.5亿台币,周五到期金额为1,914.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负288亿台币;累计超额准备为负232亿台币,加计前期1%的超额准备为629亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳,季底作帐紧缩因素发酵,赎回压力大增令投信资金分配不均的情形持续扩大,需多花点时间才能找到新钱.但料应只是短期效应.

交易商表示,由于对RP利率具指标意义的一周拆款上日竟跳升至0.85%的今年来高位,令市场紧张情绪升高,将审慎观察央行是否持续加大动作吸收市场游资,目前RP利率暂无变化.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)