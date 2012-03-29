〔马来西亚期市〕棕榈油期货连续第二日下跌,关注美国农业部报告

路透新加坡3月29日电---马来西亚棕榈油期货周四连续第二日下跌,交易商更进一步将其在本周涨势的获利了结,但由于南美洲大豆供应疑虑,以及棕榈油出口前景持坚,期货跌幅受到限制.

棕榈油本周料不会跌破心理关卡3,500马币(林吉特),特别是在美国农业部周五公布季度库存报告及种植预估之前,市场人士态度审慎.

"棕榈油价格已经来到一年高位,所以出现获利了结并不让人意外,尤其现在是月底,势必会出现一些平仓的状况,"新加坡辉立期货分析师Ker Chung Yang说.

指标6月棕榈油期货FCPOc3收低0.5%,至每吨3,456马币(1,127美元).本周一度高见3,497马币,是2011年3月10日以来首见.

成交量为20,280口,交投清淡,低于25,000口的通常水准.(完)