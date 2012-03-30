(重发)****美国与加拿大经济指标预测--3月30日-4月6日****

中国债市动态：现券期货均走弱，国内PMI数据及海外利空消息打压人气
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
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路透3月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------3月26日当周-------------------------------
3月30日(五)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.1% +0.4%
1230 美国个人所得 2月 +0.4% +0.3%
个人支出 +0.6% +0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 63.0 64.0
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 74.7 74.3
现况指数 84.5 84.2
预期指数 68.0 68
1430 美国ECRI一周领先指标 3月23日当周 -- 125.7
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月2日(一)
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.8
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.5 52.4
物价分项指数 63.0 61.5
1400 美国建筑支出 2月 +0.7% -0.1%
4月3日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月31日当周 -- -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月31日当周 -- +3.8%
1400 美国工厂订单 2月 +1.2% -1.0%
1400 美国耐久财(耐用品)订单 2月修正值 -- +2.2%
扣除运输的耐久财订单 -- +1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.2%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 3月 1,480 1,503
4月4日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月30日当周 -- 663.7
再融资指数 -- 3,438.6
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 3月 增加23 增加21.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 57.8 57.3
企业活动指数 60.0 62.6
4月5日(四)
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 -- 减少0.28
失业率 -- 7.4%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.91
兼职就业岗位(万个) -- 减少1.20
就业参与率 -- 66.5%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 -- 51,728
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -- -12.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 3月24日当周 -- --
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 66.0
(经季节调整) -- 66.5
4月6日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加22.5 增加22.7
制造业就业岗位(万个) 增加2.0 增加3.1
民间就业岗位(万个) 增加23.0 增加23.3
失业率 8.3% 8.3%
平均时薪 +0.2% +0.1%
平均工时 34.5 34.5
1430 美国ECRI一周领先指标 3月30日当周 -- --
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加138 增加177.8 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
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(重发以调整表格格式) * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节 * 美联储官员评论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED )官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中 基本未就刺激政策提供细节。 美元兑日圆 报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元 下滑0.1% 至1.0565。 美元指数 最新上涨0.1%，报101.45。 在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言 为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首 席分析师宇野大介表示。 “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过 了特朗普的影响，”他并称。 美元稍早曾上涨，因