《台湾报摘》--工商时报3月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--资本利得税扰乱股市春水,台股.TWII应声大跌165点.财政部、金管会出面信心喊话,财政部长刘忆如更祭出缩短研议时程、与金管会合作监看股市交易及国安基金持续执行等三招,防堵利空冲击股市.
* 其他:
--鸿海(2317.TW)入股夏普(6753.T),并计划大手笔发行不超过10亿股额度的海外存托凭证(GDR),计划募资逾千亿台币,外传大客户苹果电脑(AAPL.O)可望成为本次增资案准金主.
--寿险业国外投资将增添动能.金管会委员会上日通过保险业国外投资管理办法修正,除了确定外币传统保单可在责任准备金25%额度内,排除在国外投资限额外,预估寿险公司可多出至少2,800亿台币投资金额.
--凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]狮子大开口让大众银2847.TW招亲案陷入僵局.原本预定3月底、4月初有结果的大众银行售股,知情人士指出,凯雷除了价格外要求其他"附带条件"令潜在买家无法接受,特别是要求换股后拥有金控的董事席次等敏感条件,令谈判陷入胶着.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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