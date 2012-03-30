《台湾报摘》--工商时报3月30日

* 头版头条:

--资本利得税扰乱股市春水,台股.TWII应声大跌165点.财政部、金管会出面信心喊话,财政部长刘忆如更祭出缩短研议时程、与金管会合作监看股市交易及国安基金持续执行等三招,防堵利空冲击股市.

* 其他:

--鸿海(2317.TW)入股夏普(6753.T),并计划大手笔发行不超过10亿股额度的海外存托凭证(GDR),计划募资逾千亿台币,外传大客户苹果电脑(AAPL.O)可望成为本次增资案准金主.

--寿险业国外投资将增添动能.金管会委员会上日通过保险业国外投资管理办法修正,除了确定外币传统保单可在责任准备金25%额度内,排除在国外投资限额外,预估寿险公司可多出至少2,800亿台币投资金额.

--凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]狮子大开口让大众银2847.TW招亲案陷入僵局.原本预定3月底、4月初有结果的大众银行售股,知情人士指出,凯雷除了价格外要求其他"附带条件"令潜在买家无法接受,特别是要求换股后拥有金控的董事席次等敏感条件,令谈判陷入胶着.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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