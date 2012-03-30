《台湾报摘》--经济日报3月30日

* 头版头条:

--资本利得课税纳入税改优先改革议案,引发台湾股市重挫,财政部长刘忆如昨日保证"对大多数人没有影响".消息指维持证所税免税现状,仍是选项方案之一;但若要课征资本利得税,会朝"简便、量能"原则处理,降低冲击面.

* 其他:

--台湾居住正义的住宅政策大转弯,由于政府缺钱、空屋率高,内政部长李鸿源昨日表示,将改成鼓励"租",而不是鼓励"买";利用现有空屋,而不是盖屋.未来合宜住宅、现代住宅及社会住宅的新建,全部喊卡.

--台股.TWII长黑掼破月线支撑,摩根大通证券台湾董事长林照寰铁口直断"Party(派对)还没结束",特别是摩台期压低结算、空方压力得到释放之后,台股反弹行情可期,后市一点都不需要悲观.花旗环球台股研究部主管谷月涵直言,证所税议题其实是政治议题,对股市是中性影响.对执政团队来说,只需要在2016年下一届总统大选前完成实际课税、达到宣示税制改革目的即可.

--交通部今日将邀集六家航空业者讨论国际航权分配等问题,由于松山-金浦航权分配归华航(2610.TW)与长荣航(2618.TW)所取得,引发复兴航空6702.TW不满,昨天即大动作表态,希望政府开放天空的政策能一次到位.

--手机晶片供应链业者预估,IC设计龙头联发科(2454.TW)3月手机晶片出货量回升到4,000万套,较2月成长两成以上,惟回升力道欠佳,达成第一季营运目标仍有压力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.