〔台湾个股〕鸿海千亿台币增资,传苹果可望认购--报载

路透台北3月30日电---本地工商时报周五报导,甫宣布入股夏普的全球电子代工大厂--鸿海(2317.TW),计划大手笔发行不超过10亿股额度的海外存托凭证(GDR),募资逾千亿台币.这将创下台湾科技产业史上最高募资计画.

外传大客户苹果(AAPL.O)可望成为本次增资案准金主.惟报导未清楚引述任何消息来源.

报导仅引述"业者"指出,苹果坐拥现金976亿美元,除了敲定配发股息及实施库藏股外,第二波现金活化动作不排除认购鸿海海外存托凭证(GDR),为鸿海增资奥援,且扩大与鸿海的策略联盟.

报导指业界传称一旦苹果现金水位全数参与鸿海办理的GDR认购,换算最高发行10亿股额度,约当鸿海9.35%股权,亦即透过鸿海增资,同步取得鸿海及夏普的生产线,也可望在GDR转换之后跃升为鸿海第二大股东.

鸿海日前以669亿日圆取得夏普(6753.T)约11%股权,成为最大股东,而鸿海董事长郭台铭个人亦以660亿日圆代价,买下夏普位于(土界)市的十代厂的46.48%股权.[ID:nST0445916]

目前鸿海最大股东仍为郭台铭,持股116.8万张,持股达12.09%.

鸿海日前董事会通过的两项募资计画,增资案将在6月18日股东会进行决议才能办理增资,其中发行GDR计划以不超过10亿股为限.按鸿海昨天收盘股价116台币计算,最高募资金额高达1,160亿.另外鸿海也考虑搭配发行无担保普通公司债(CB),金额以不超过180亿台币为原则.(完)