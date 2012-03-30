〔基金产业〕美国3月28日当周股票及货币市场基金均见资金外流--理柏

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
路透纽约3月29日电---汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据周四显示,3月28日止当周基金投资人撤出美国注册的股票基金,同时持续卖出货币市场基金,因当周全球市场表现转趋持平.
报告当周的美股指标标普500指数.SPX仅上涨0.19%.
"股票型基金出现资金外流,而这相当合情合理,因人们正在放春假,而在股市本季至今已经上涨12%的情形下,投资人可能在假期期间了结部分获利."理柏研究服务主管Tom Roseen表示.
当周美国股票基金净流出26亿美元.数据显示,不计入上市交易基金(ETF),股票基金净流出仅1.84亿美元.
个别ETF的资金进出状况不一,其中大型股的道富SPDR标普500ETF(SPY.P)资金净流入达29.36亿美元,小型股的贝莱德iShares Russell 2000指数ETF(IWM.P)净赎回高达17.7亿美元.
"我认为部分人士想着他们错过了股市顺风车,因此为了迅速赶上,他们小赌一番,以投入ETF的方式上车."Roseen表示.
货币市场基金连续第五周录得净流出,净赎回达121.7亿美元.
Roseen表示,税务年度终止及货币市场基金清算均是其中原因.
根据理柏,位于俄亥俄州的Victory Funds将于下月清算其货币市场基金.
整体而言,Roseen称背后的原因可能在于政府加强监管.
"有监于当前利率水准,市况相当惨澹,这也让人质疑其获利能力.较小型的基金经理人可能会说'这真是够了'."Roseen补充道.
投资级债券基金资金净流入为15亿美元,高收益债券基金则是吸引了4.57亿美元新资金投入.
新兴市场方面,债券型基金净流入1.61亿美元,股票型基金则是净流入1.77亿.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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