〔路透调查〕欧洲基金经理3月减持股票,出脱政府公债转投公司债

路透伦敦3月29日电---周四公布的路透调查结果显示,欧洲基金经理3月减持股票,为七个月来首见,因今年以来风险资产的涨势降温,在此同时他们也将资金从政府公债转移至公司债.

这项涵盖欧洲大陆16名基金管理人的调查显示,股票配置比重平均为45.4%,为今年以来最低,且是8月持续升高以来首次回落.

他们也降低政府公债持仓,比重下调超过10个百分点,从2月的58.8%降至3月的48.6%,创下至少一年以来最大降幅,在此同时他们倾向将资金转入投资级的公司债.

四分之一的欧洲基金经理人指出,减码最多的是美国公债;美国公债本月初遭受重创,因美国加速复苏及能源价格对通胀的影响,引发市场揣测美国联邦储备理事会(FED,美联储)将会停止买进公债及印钞行动.

欧洲经理人同时降低股票及债券比重,意谓着他们将现金持仓比重从2月的8.3%拉高至3月的10%,显示在进入第二季之际他们态度趋于谨慎.

包含政府公债及公司债在内的整体债券比重连续第七个月下滑,从2月的38.4%降至3月的37.7%,为去年3月以来最低水准.

这项调查是在3月17-29日间进行,这段期间摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股市指数.MIWD00000PUS在八个月高点下方徘徊,而自上月底以来该指数上涨超过3%.

基金经理人将欧元区股票比重从31.6%降至29.1%,北美股票比重则上升0.6个百分点至36%,英国股票比重则从7.7%升至9.8%.

其他地区的持仓则大致不变,惟拉美的比重小幅上调.

欧洲基金经理连续第三个月降低欧元区债券比重,使之来到58.7%,北美债券持仓比重则是下滑2个点至19.7%,创下9月以来最低.

英国债券持仓比重则从前月的2.6%升至3.2%.

基金经理人持有高收益或"垃圾"债券的比重从2月的9.4%升至3月的11.7%.(完)

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