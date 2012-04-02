〔台湾货币市场〕4月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透台北4月2日电---台湾货币市场周一及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期7,550.6亿台币.
--公债付息95甲3期14亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期73亿台币:
04/03 73.00亿
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆9,425.1亿台币:
04/04 3,411.00亿
04/05 931.00亿
04/06 3,705.50亿
04/07 2,124.00亿
04/08 1,940.00亿
04/09 1,205.00亿
04/10 555.00亿
04/11 4,826.50亿
04/12 1,645.50亿
04/13 5,089.80亿
04/14 1,961.00亿
04/15 2,359.00亿
04/16 608.60亿
04/17 171.00亿
04/18 2,760.00亿
04/19 470.50亿
04/20 1,217.00亿
04/21 782.00亿
04/22 677.00亿
04/23 77.00亿
04/24 27.00亿
04/25 584.50亿
04/26 334.00亿
04/27 285.00亿
04/28 159.00亿
*04/29 778.00亿
04/30 124.00亿
05/01 170.00亿
05/02 245.70亿
05/03 201.50亿
--公债付息40.83125亿台币:
04/21 89乙1期12息 19.68125亿
04/23 88乙1期13息 21.15000亿
--国库券到期520亿台币:
04/06 财100-4 270.00亿*
04/30 财100-8 250.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--4/13:101/1R期五年期公债发行,金额400亿台币,4月10日标售.
--4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售.
--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.
--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。