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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:39 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆走势挣扎,兑美元上扬

路透悉尼/惠灵顿3月30日电---澳元和新西兰元兑日圆周五在震荡交投中走势挣扎,投资人仍在日本会计年度结束前轧平部位,不过日圆动能正在消退.

但澳元兑美元AUD=D4从纽约盘的1.0380升至1.0403.此前在海外市场一度低见1.0305,为1月中以来最低水准.

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