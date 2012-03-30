〔路透调查〕德国DAX指数2012年料收高23%,但开年劲扬后涨势料趋缓

* DAX指数料在2012年中来到7,050点,2012年底则升至7,250点

* DAX指数自12月21日以来已上涨超过20%

记者 Harro Ten Wolde/Daniela Pegna 编译 张明钧

路透法兰克福3月29日电---德国股市DAX指数.GDAXI今年开局良好,但大幅上涨的走势料将趋缓,不过全年涨幅仍料达23%.

这次调查的受访者有超过20位的分析师及基金经理,调查时间为上周,结果显示2012年12月底时DAX指数料来到7,250点,较周三收位6,998.8点上涨3.6%,较年初水准上涨23%.

这项调查显示,DAX指数料在2012年中来到7,050点,显示自此上涨的空间不大.

自欧洲央行在12月透过长期再融资操作向银行注入资金以来,DAX指数已经上涨接近20%.

"有利的估值、偏低的债券收益率(殖利率)、加上全球经济数据改善,应会支撑市场.尽管欧元区可能仍在衰退边缘,我们认为银行业及二线国家债市压力将会进一步缓解."Skandia投资集团资产配置主管Rupert Watson表示.

该指数今年以来表现优于欧洲其他国家股市,其中法国股市CAC 40指数.FCHI上涨9%,英国富时100指数.FTSE仅上涨4%.

"我们预期在第一季强劲上涨过后,DAX指数将会转弱,主要是受到技术面影响."德盛安联资产管理经济学家Hans-Peter Rathjens表示,他的看法比许多受访者更为悲观.

"基于欧元区经济面临衰退边缘的假设,整体欧元区股价指数上档潜力有限."

Rathjens预期DAX指数将在2012年中回落至6,800点,年底收在6,700点.

根据汤森路透StarMine数据,DAX指数估值偏高,市盈率(本益比)达12.6倍,法国CAC-40指数市盈率为10.8倍.DAX指数目前市值达1万亿(兆)欧元.

其他人士指出,中东政治紧张情势可能对市场人气构成威胁.ETX Capital德国交易主管Markus Huber表示,"我们预估中的主要风险因子,在于伊朗相关情势急速恶化,导致油价陡升."

"这极有可能扼杀欧洲仍旧非常脆弱的复苏."(完)