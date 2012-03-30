〔路透调查〕日经指数今年涨幅料达30%,因企业获利回升且日圆贬值

* 企业获利回升,日圆走软料推升指数

* 重建支出、日央行货币宽松立场料提供支撑

* 市场人士担心美国经济放缓及缺电问题

路透东京3月29日电---路透周四公布的调查结果显示,日本股市日经指数.N225今年料将上涨30%,扭转连续两年收低的局面,因企业获利全面回升及支撑性的货币政策,提振投资者对股市的需求.

根据路透本月对20位市场人士进行调查获得的预估中值,日经指数年底料为11,000点,较周四收盘价10,114.79上涨9%.

这样的年底预估值代表了2012年全年有30%的升幅,将是2005年以来最大年度升幅,去年指数则是下跌了17.3%.

市场观察人士表示,投资者将持续买进股票,因其预期日本企业在对去年日本和泰国天灾提列巨额一次性损失后,新的会计年度料将公布强劲获利.

"在夏季可能会有一些修正,但对获利改善的预期将升高,(日经指数)年底水准将是今年的高位,"Monex Inc首席策略师Takashi Hiroki表示.

受访者表示,6月底前日经指数可能会来到10,500点,较目前水准上涨4%.

日圆走软亦对企业获利正面前景有所助益,自2月14日日本央行意外宣布宽松货币和设定通胀目标以来,日圆已贬值约6%.

"日本脱离通缩的可能性愈来愈大,因为外汇市场趋势改变、日本央行转向货币宽松,且大规模公共重建支出正在发挥作用,"冈山证券投资策略主管Hideyuki Ishiguro表示.

尽管前景亮丽,市场人士仍担心中国经济突然放缓、北韩(朝鲜)和伊朗的地缘紧张情势,以及美国经济复苏蹒跚的问题.

由于这些不确定性,对日经指数年底表现的预估值处于9,000至13,000点的较阔区间内,不过预估中值高于12月调查时的10,000点.

受访者认为日经指数表现将优于全球其他股市,因许多外资返回市场.(完)