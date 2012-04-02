〔台湾数据〕3月制造业PMI为54.1,景气连二个月改善且成长增强--汇丰

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北4月2日电---以下为汇丰台湾3月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2012年3月 2012年2月
54.1 52.7
主要调查结果:
* 3月PMI为54.1,超过2月份52.7,显示景气状况连续两月改善,而且成长率增强,超越长期平均值.
* 3月台湾制造业的新业务连续第二个月出现成长,而且增幅明显,为2011年4月以来最大.受访业者表示,海内外需求改善,新订单相应回升,新出口业务的成长亦较上月更为强劲.
* 3月台湾制造业投入成本上涨,厂商表示主因是原物料和石油加价.月内成本增幅为7个月以来最大,但仍低于该项调查的长期平均值.制造商需要将成本涨幅转嫁客户,故出厂价格也略有提高,但因新业务竞争激烈,提价幅度有限.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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