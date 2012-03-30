〔路透调查〕南非绩优股指数年底前料进一步攀升11%,触及纪录高点

路透约翰内斯堡3月29日电---周四公布的路透调查显示,南非绩优股指数到今年将进一步攀升11%至纪录高点,受全球经济前景改善所提振.

根据过去一周访问10位交易商、分析师和投资经理的预估,约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI今年料收在33,000点,较周三收盘水准29,715.14点上涨11%.

在经历2011年持平走势后,该指数今年以来已上涨逾4%,并在2月触及三年高点,与纪录高位31,393.10点相去不远.综合指数3.JALSH则在本月短暂触及纪录高点34,601.27点.

"工业股将因全球经济增强和低利率环境而受益,尤其是美国经济复苏,"PSG Konsult的投资经理Rigardt Maartens说.

必和必拓(BILJ.J)和英美资源集团(Anglo American)(AGLJ.J)(AAL.L)等高权值股可能因全球对大宗商品的需求而获益,且市场认为这些个股表现落后于大盘.

这两档股票今年以来均变动不大.(完)