〔路透调查〕英国股市年底料为6,100点,欧央行及美经济是关键因素

* 英国富时100指数年底料将触及6,100点

* 欧洲央行注资及美国经济成长是关键因素

* 该指数年中料暂时回落至5,695点

路透伦敦3月29日电---路透调查显示,欧债危机减轻及全球经济前景改善,料将协助英国富时100指数.FTSE在2012年末较当前水准上涨5%,但年中将暂时回落.

路透过去一周针对19位股市策略师进行调查得到的预估中值显示,富时100指数年终将收在6,100点,周三收盘水准为5,808.99点,今年以来的升幅为4%.

上次在12月的调查则预估富时100指数在2012年末将为5,600点,但投资者信心自此之后已有所改善,因各国已开始明智处理欧元区危机,并有证据显示美国经济活动有所增加.美国是全球最大的经济体,且是许多富时100指数公司的主要获利来源.

但策略师警告近期的升势在短期内可能不易守住,12位受访分析师预计,富时100指数在2012年中可能会跌至5,695点,因欧洲央行的注资效应消退.

分析师预期股市将因此容易遭遇获利了结,美国经济指标可能恶化、中国经济前景变得黯淡,以及欧洲未解决的债务问题再起等,都是触发获利了结的原因.

"欧洲央行长期再融资操作(LTRO)的提振作用最近开始消退了更多,"标准普尔Capital IQ首席欧股策略师Robert Quinn表示.

"但只要意大利和西班牙的政府公债标售顺利,我认为Stoxx 600指数今年将收在约280点,富时100指数则收在6,100点."

美国经济数据和企业财报料也是未来几个月推动股价的重要因素,尽管美国仍有更多的不确定性.

分析师表示,如果欧美经济动能不佳,短期内股市仍有下跌的空间,但股市受挫将是暂时的.

中国调降其今年成长目标后,成为让投资人产生担忧的一个源泉.若中国经济成长率突然滑落,可能会格外冲击基本资源交易企业的获利.

但策略师不愿在预估中计入中国经济硬着陆的风险,因北京当局可能在必要时透过政策举措来提供刺激.此外,中国当局重申提振内需,可能最终将使零售业受惠.(完)