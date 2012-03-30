〔路透调查〕欧洲股市今年可望扩大涨势,受超宽松货币政策提振

路透巴黎3月29日电---路透调查显示,欧洲股市料将延续2012年起初的涨势,因超宽松货币政策持续提振投资人对股票的需求;但中国经济疑虑及西班牙债务问题,可能抑制股市涨势.

在过去一周针对约50名分析师和基金经理进行的最新调查结果显示,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E在12月底时料在2,705点,较周三收盘价位2,496.68点高出8%.

调查还预计,Euro STOXX 600指数料以285点结束2012年,较周三收盘264.1点亦高出约8%.

上述两个指数自去年12月中旬以来劲扬约15%,当时欧洲央行以超低利率为银行提供无限量三年期贷款,平息该区域信贷紧绌的疑虑.

尽管欧股可望创下1998年以来表现最佳的第一季走势,但两个指数在本月稍早失去动能,因欧元区一连串的宏观经济数据表现黯淡,加上中美经济数据逊于预估,均打压投资人对欧股的投资兴致.

"这波涨势曾为流动性所驱动,但在年内某个时点,市场将转化为宏观经济面所驱动,而前路可能变得有点崎岖不平,"AXA Investment Managers投资策略主管Franz Wenzel指出.

"主权债务危机大部份已经获得解决,但我们知道希腊问题尚未解决,而葡萄牙仍面临严重的问题,但后者在今年可能不会遭遇严重的困境,"Wenzel表示.

受访者预期Euro STOXX 50指数在2012年6月底时将报2,586点,较周三收盘水准涨3.6%,Euro STOXX 600指数料为270点,较周三收盘上涨2.2%.(完)