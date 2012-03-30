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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 10:59 BJT

《外汇动态》美元/台币因资金流入台币而下跌,然29.50料有支撑

0244GMT---美元/台币TWD=TP下跌0.2%至29.518台币,因金融资金流入.交易员表示,但一些当地银行在29.500附近买进美元以增加多头部位,也有当地进口商透过银行买汇.

他们并称,投资者并慎防台湾央行进场干预以扞卫该水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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