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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 11:24 BJT

〔韩国央行〕2011年将美元资产占外储比重降低3.2个百分点--年度报告

路透首尔3月30日电---韩国央行在周五公布的年度报告中称,2011年将美元资产占外汇储备比重降低逾3个百分点.

韩国央行管理的外储规模为全球第七大.报告显示,截至2011年底,央行美元计价资产在外储中占比为60.5%,低于2010年底的63.7%和2009年底的63.1%.(完)

--编译 艾茂林;审校 丁琦

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