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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 11:56 BJT

〔台湾债市〕RP利率持于区间,续见季底赎回但尾盘有余钱回流

路透台北3月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于区间,今日为月底最后一个交易日,盘初见投信基金为应付季底资金需求而陆续赎回,但尾盘又有余钱陆续回流,寿险资金供应也不虞匮乏,稍稍纾缓紧缩市况.

资金调度人士指出,由于近两日市场资金紧俏,公债附买回的低档成交利率略向高档靠拢,不过主要成交区间却没有太大变化,各家金融机构资金多缺不一.

他们并表示,下周虽为提存期底,惟到期存单量大,光最后两日即多达7,623.6亿台币,料能有效舒缓银行端的资金压力,加之月初投信资金陆续回流,预估整体资金水位将逐渐回稳.另外,下周市场无特殊紧缩因子,料市场供需持稳.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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