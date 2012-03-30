〔台湾债市〕RP利率持于区间,续见季底赎回但尾盘有余钱回流

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于区间,今日为月底最后一个交易日,盘初见投信基金为应付季底资金需求而陆续赎回,但尾盘又有余钱陆续回流,寿险资金供应也不虞匮乏,稍稍纾缓紧缩市况.
资金调度人士指出,由于近两日市场资金紧俏,公债附买回的低档成交利率略向高档靠拢,不过主要成交区间却没有太大变化,各家金融机构资金多缺不一.
他们并表示,下周虽为提存期底,惟到期存单量大,光最后两日即多达7,623.6亿台币,料能有效舒缓银行端的资金压力,加之月初投信资金陆续回流,预估整体资金水位将逐渐回稳.另外,下周市场无特殊紧缩因子,料市场供需持稳.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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