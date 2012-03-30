〔台湾债市〕RP利率持于区间,续见季底赎回但尾盘有余钱回流

路透台北3月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于区间,今日为月底最后一个交易日,盘初见投信基金为应付季底资金需求而陆续赎回,但尾盘又有余钱陆续回流,寿险资金供应也不虞匮乏,稍稍纾缓紧缩市况.