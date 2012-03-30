更正:〔路透调查〕中国沪综指2012年料上涨24%,扳回去年跌势

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
(更正:因译文有误,内文第一个提示要点应为"年中料升至2,480点",非"年终";倒数第三段将"中国工业股获利",修改为"中国规模以上工业企业利润".)
* 沪综指2012年中料升至2,480点,年底升至2,725点
* 2012年全年料上涨24%,去年为下跌22%
* 政坛权力移转前的稳定政策将提供支撑
* 下半年更为宽松的货币政策将提振货币供给
记者 陈永强/Gabriel Wildau 编译 王冠中
路透香港/上海3月29日电---周四公布的路透调查显示,中国股市沪综指今年料上涨近四分之一,扳回2011年的跌幅,修正后的获利成长预期以及较宽松的货币政策,可望促成三年来首次全年上涨.
根据过去一周就18位分析师所做的调查预估中值,沪综指.SSEC今年迄今上扬约2%,年底时料升至2,725点,较周四收盘水准2,252.16点高21%.
该指数表现与香股恒生指数.HSI今年以来上涨12%形成对比,因为此前连续两年下滑让指数跌去三分之一后,散户心生警惕.
股价因而处于偏低水准.根据汤森路透I/B/E/S的数据,A股目前以预估获利估算的市盈率为9.5倍,较2007年10月的纪录高点低75%.
货币供给情况料为主要推动因素,多项指标显示中国经济正迈向软着陆,另北京当局有充裕的空间来进一步宽松政策支撑成长,因此货币供给情况可能改善.
"一方面,流动性在上半年将会持续改善,尤其是流动性预期,而另一方面,基本面则仍旧糟糕,尤其是获利成长这一块,"上海瑞银证券的首席股市策略师陈李说.
他指出,今年稍后将展开权力移交,在那之前,中国市场稳定将会是政策重点.
**经济踩煞车**
根据汤森路透StarMine,从一项衡量中国成长放缓对其企业影响情况的指标来看,在逾半数公布2011年财报的中国企业中,有71%的企业表现逊于预期.
周二的数据显示,中国规模以上工业企业利润今年头两个月出现罕见的同比下滑,主要是石化、金属和汽车业表现疲弱,这是中国经济呈现疲态的最新迹象.
尽管分析师仍预期中国将会宽松货币政策来提振成长,但在中国高层稍早将经济成长目标降至7.5%后,这类预期有所降温.中国在之前八年中,每年经济成长率均达8%.
尽管这些发展可能带动第二季进一步下滑,但多数市场观察人士认为,放缓的情况会在今年下半年趋缓,进而促使预期上修,并支撑涨势.(完)
--译文审校 徐文焰
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