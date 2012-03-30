《国际油市分析》期权市场无视伊朗风险而走跌,油价剧烈动荡的风险降低

* 石油波动率指数接近历史低位

* 交易商称伊朗遭攻击的风险被推后

* 布兰特油价自10月以来已上涨约35美元

* 市场不由担心价格尚未反映伊朗供应中断风险

路透纽约3月29日电---如果可以相信石油期权市场的指引,那么意味着原油价格发生突然剧烈震荡的可能性已经变得很低了.

即使交易商警告称,突然对伊朗发动攻击、释出紧急石油储备或是中国经济成长放缓这些事件,随时都可能打乱市场,但期权价格却反映出规避这些风险的需求已消退.

芝加哥期权交易所的石油波动率指数.OVX今年以来已下跌逾三分之一,来到2011年2月利比亚爆发动乱以来的最低水准,且接近2007年推出该指数以来的最低位.该波动率指数用来衡量油市的忧虑或乐观程度.

对于油市整体人气和期权定价之间的明显脱节情况,期权交易商的解释是,中东地区紧张局势的气氛已有所改变,美国或以色列近期对伊朗发动攻击的担忧暂时退去.继油价在去年10月至今年3月期间每桶上涨35美元后,过去三周已企稳.

"我们一直处在由少数重大消息所牵动的环境中,"Newedge能源店头市场主管Michael Hiley表示."我们已经将伊朗原油供应或有某些损失的风险计入定价."

布兰特原油期货LCOc1周四报每桶约123美元;美国原油期货CLc1则是接近每桶103.50美元.两者较本月初创下的高位的差距都在7美元以内.

石油波动率指数图表,请点选(here)

期权在衡量人气方面不是个完美的指标,因比起更大的期货市场,其价格更容易受到短期需求的影响.重大消息之外的其他因素也会导致波动率的下降.

这也许是大企业风险管理活动的季节性淡季,墨西哥等生产商及航空公司等消费者已在去年下半年便完成了年度对冲计画.石油公司则因看好油价续涨而放慢锁定当前价的获利.

交易商并提到大型期权投机客中的卖盘,他们在历经六个月的跌势后止损.MF Global的破产让一些交易商退场观望;过去一年来未平仓的期权数量已减少四分之一.

**期权价格下滑**

期权走势和去年底大相迳庭,当时石油交易商在伊朗可能发生军事冲突及欧元区分崩离析的两大对立风险中拉锯.这两大风险都可能对价格产生重大影响.

交易商因此涌入期权市场以寻求保险,从而可以按照事先约定好的价格和日期来买进或卖出石油,以防价格突然飙涨或崩跌.

"如今交易商对伊朗情况较为放心,"Condor Options主管Jared Woodard表示."三四个月前,石油的期权价格对风险有极高的反映,但现在已经降下来了."

约定在2012年12月以每桶150美元买进石油的买权,其价格在1月升至每桶1.54美元,但之后已跌至仅为0.85美元.

而让买方有权在2012年12月以每桶80美元卖出的卖权,同期从4.89美元降至1.72美元.

"MF Global让不少市场人士离开市场,也让一堆人受伤,"RJ O'Brien资深商品经纪商Frank J. Cholly表示."你不得不信这是导致成交量及未平仓期权数量在之后减少的部分原因."

纽约商业期货交易所(NYMEX)的未平仓期权量在去年3月触及450万口,之后到上个月底期间已减少约四分之一,降到330万口.

**反映风险**

可以确定的是,油价大幅波动的风险已经没了.

今年许多金融市场的波动率全面下滑,备受关注的股市波动率指数也来到五年最低水准,油市"隐含波动率"的下滑已让包括高盛在内的许多市场参与者大感意外.

"考虑到伊朗紧张情势和中国经济疑虑,(跌势)格外明显,"高盛在周三的研究报告中表示.他们并称,波动率下滑反映出,需求改善因素已经支持价格上涨过了.

交易商表示,他们如今认为以色列近期内较不可能对伊朗的核设施发动攻击.

"不幸的是,未来几个月可能会发生不好的事,可能是以色列及伊朗,或者是欧债情势,"Top Gun Options创办人暨执行长Matthew Buckley表示."所有有经验的投资者都知道,波动率不可能一直都这么低".

其他人则表示,美国可能带头释出战略性石油储备,这可能激励交易商获利了结;同时高油价也可能打压消费.此外,许多交易商表示,欧债问题一直只是在回避,而不是予以解决.

但除了全球经济衰退或欧元区崩解外,大部分交易商和分析师认为伊朗仍是最主要的"肥尾"风险,有可能引发油价飙涨.一些分析师预测若发生军事冲突,油价可能立即飙升到每桶150-200美元.

"如果我们和去年利比亚石油中断相比,当时其每日减产130万桶,美国原油价格在几周内从84美元跳升至近107美元,"Oil Outlooks石油分析师Carl Larry表示."我认为油市甚至还没开始计入有关伊朗石油供应真的中断的风险."(完)