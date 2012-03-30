更正:〔东京汇市〕日圆跳升后动能转淡,欧洲情势发展受瞩目

(更正:因原文有误,内文第三段提及日圆兑美元触发周四"低位"81.90下方的停止单,应改为"高位")

* 日圆兑澳元、加元和欧元脱离高位

* 欧盟会议料将扩大援助基金

* 西班牙预算及中国官方PMI数据受瞩目

路透东京3月30日电---日圆兑美元周五在投机客追捧下短暂跳升至三周高点,引发停损单出笼,但因缺乏预期中的企业后续跟进买盘而回落.

短期市场人士曾寄望日本出口商的汇回资金流会进一步提振日圆,但交易商称,大多数日本公司已终止货币对冲,意味着财年末日圆需求在降低.

日圆兑美元JPY=一度触及81.83日圆的三周高位,此前触发周四高位81.90下方的停止单,但由于包括进口商在内的逢低买家的美元买需,使日圆回到82.10价位.

"自纽约尾盘以来投机客一直在买入,但由于出口商买需不及预期,许多人士受挫,"一家主要日系银行的资深现汇交易员称.

尽管今年美元升势过去三周内已失去势头,但1-3月季度美元兑日圆仍有望升高近7%,这被广泛视作今年以来最大意外之一.

"美国经济改善以及欧元区未出现更多动荡因素,加之日本央行提供更多政策支持,在此前推高美元,"瑞士信贷首席外汇分析师深谷幸司表示.

美元的涨势亦受到日本进口商的推动,他们买入美元用于进口支付,以满足大增的化石燃料需求.在福岛核危机发生后,日本大多数核反应堆都已停产.

"我感觉到,下一季度美元兑日圆仍将延续缓步升势,"深谷幸司表示,他认为美国的数据证实了近期的正面消息,且担心中国放缓还为时过早.

欧元兑日圆EURJPY=R报109.56,脱离108.76的一周低点.

受兑美元走势带动,日圆兑商品相关货币小幅走强.澳元兑日圆AUDJPY=R跌0.3%至85.36日圆.

不过随着年底的资金流动能萎缩,澳元还是脱离了上日所创的六周低位84.55日圆.

**焦点都在欧洲?**

美元处于守势,欧元跳涨逾0.4%至1.3360美元,上日高点1.3350美元之上的止损单被引发后以及有资金低吸欧元兑日圆,协助欧元涨势加速.

周二受美联储主席贝南克评论的影响,欧元兑美元升至近四周来最高水准.贝南克暗示仍会维持支撑性的货币政策不变.

不过交易商称,据称有卖单在1.3375-85,形成欧元的初步阻力位,而在1.3300附近的买单将提供支撑.

瑞士信贷的深谷幸司等分析师预期,欧元区问题将会卷土重来,欧元在未来一个季度相信会重续跌势.

"欧洲是第二季最大的风险因素,在希腊和法国选举中,若反对紧缩举措一方获胜,有可能加深对其能否实施财政改革承诺的疑虑."瑞穗实业银行市场分析师Daisuke Karakama说.

"若永久纾困基金不能在7月预定启动日期之前获得批准,有可能震动金融市场."他说.

即将登场的事件包括,西班牙公布预算,将显示政府收紧支出的程度;欧元区财长会议,预计会上决策者将上调两个救助资金的合计放款上限.

中国周日将公布3月官方采购经理人指数(PMI).由于市场仍担心中国经济可能会硬着陆,因此将密切关注该数据,以研判中国经济增长放缓的程度.分析师预测3月PMI为50.8,略低于2月的51.

日本3月PMI表现意外强劲,处于七个月高位51.1,家庭支出亦向好.

纽约 当日 今年来 2011年

#N/A N/AGMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3350 1.3301 +0.37 +3.13 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.01 82.40 -0.47 +6.59 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 109.48 109.65 -0.16 +9.95 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9027 0.9060 -0.36 -3.72 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5976 1.5952 +0.15 +2.84 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9967 0.9967 +0.00 -2.22 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0394 1.0367 +0.26 +1.65 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8188 0.8171 +0.21 +5.19 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 85.240 85.610 -0.43 +8.39 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.150 67.390 -0.36 +12.23 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 131.02 131.51 -0.37 +9.61 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2688 1.2697 -0.07 -3.34 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 张明钧/石冠兰/丁琦/田建华/郑茵/蔡美珍

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