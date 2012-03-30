〔路透调查〕澳洲央行4月会议料再次按兵不动,但未来数月有降息可能

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼3月30日电---一项路透调查显示,澳洲央行周二会议料连续第三次维持利率不变,但未来几个月可能再度降息.
受访的的18位分析师一致预期,澳洲央行4月3日会议将维持指标利率于4.25%不变,此前央行曾表示,目前央行政策制定处于适宜水位.
"整体上,没有任何明显引发央行立即降息的触媒:低通货膨胀、全球风险阴魂未散、紧缩性财政政策等等都是缓慢发酵的问题,并非确凿的证据,"道明证券(TD Securities)亚太研究主管Annette Beacher称.
"因此我们预期澳洲央行将保持从容态度,因央行预测中期的经济成长及通货膨胀皆在趋势水准,同时也确认欧洲主权债/银行危机的蔓延风险大为降低(并非消除)."
但预料澳洲央行最快5月可能恢复降息,将指标利率降至4.00%.去年尾段澳洲央行共降息50个基点,当时全球经济前景突然恶化,且澳洲国内通胀不再被视为一项威胁.
虽然欧债危机或许已暂时降温,且美国经济正在缓慢改善,但中国经济急剧放缓的风险,以及对澳洲大宗商品需求趋软的疑虑近期再度抬头.
令人玩味的是,调查也显示,多位分析师认为2013年年初有升息的风险,认为一旦欧债危机威胁消退,澳洲央行将展开一波紧缩周期.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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