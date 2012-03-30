〔路透调查〕澳洲央行4月会议料再次按兵不动,但未来数月有降息可能

路透悉尼3月30日电---一项路透调查显示,澳洲央行周二会议料连续第三次维持利率不变,但未来几个月可能再度降息.

受访的的18位分析师一致预期,澳洲央行4月3日会议将维持指标利率于4.25%不变,此前央行曾表示,目前央行政策制定处于适宜水位.

"整体上,没有任何明显引发央行立即降息的触媒:低通货膨胀、全球风险阴魂未散、紧缩性财政政策等等都是缓慢发酵的问题,并非确凿的证据,"道明证券(TD Securities)亚太研究主管Annette Beacher称.

"因此我们预期澳洲央行将保持从容态度,因央行预测中期的经济成长及通货膨胀皆在趋势水准,同时也确认欧洲主权债/银行危机的蔓延风险大为降低(并非消除)."

但预料澳洲央行最快5月可能恢复降息,将指标利率降至4.00%.去年尾段澳洲央行共降息50个基点,当时全球经济前景突然恶化,且澳洲国内通胀不再被视为一项威胁.

虽然欧债危机或许已暂时降温,且美国经济正在缓慢改善,但中国经济急剧放缓的风险,以及对澳洲大宗商品需求趋软的疑虑近期再度抬头.

令人玩味的是,调查也显示,多位分析师认为2013年年初有升息的风险,认为一旦欧债危机威胁消退,澳洲央行将展开一波紧缩周期.(完)