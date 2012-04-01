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亚洲 | 2012年 4月 1日 星期日 14:58 BJT

〔背景资料〕博鳌萧胡会与吴李会的比较

(此文可搭配浏览"〔博鳌论坛〕吴、李会针对投保协议和货币清算有共识[ID:nST0447634])

路透4月1日电---中国国务院副总理李克强周日会见将在5月间上任的台湾副总统当选人吴敦义.根据与会企业家转述,吴敦义在长达一小时左右的会面时,提出两岸应尽速完成投保协议的签订及签订两岸货币清算协议,也获得李克强的正面回应.

以下是2008年萧胡会与2012年吴李会的相关背景比较:

2008萧胡会 2012吴李会

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身份 萧万长:台湾准副总统 吴敦义:台湾准副总统

胡锦涛:中国国家主席、中共总书记 李克强:中国国务院副总理

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议题 　* 周末包机　　　　　　　　　　　　 * 两岸双边货币清算机制

　　　　 　* 大陆人士赴台旅游 * 投资保障协议

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表述 萧:正视现实,开创未来 吴:求同存异,两岸和平

搁置争议,追求双赢 　 讲信修睦,民生为先

胡:四个"继续" 李:两岸经济同属中华民族

继续推动两岸经济文化等各领域交流合作 两岸同胞也同属中华民族

继续推动两岸周末包机和大陆居民赴台旅游的磋商

继续关心台湾同胞福祉并维护台湾同胞的正当权益

继续促进恢复两岸协商谈判

============================================================================== (完)

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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