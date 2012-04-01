〔背景资料〕博鳌萧胡会与吴李会的比较

路透4月1日电---中国国务院副总理李克强周日会见将在5月间上任的台湾副总统当选人吴敦义.根据与会企业家转述,吴敦义在长达一小时左右的会面时,提出两岸应尽速完成投保协议的签订及签订两岸货币清算协议,也获得李克强的正面回应.