更正:〔韩国个股〕SK hynix已申请竞标日本尔必达--媒体

(更正:因译文有误,标题及内文改为"SK hynix",非"海力士半导体")

路透首尔3月30日电---韩国本地媒体周五报导,晶片制造商SK hynix(000660.KS)已提出申请竞标日本尔必达6665.T.

Yonhap Infomax引述未具名消息来源称,美光(MU.O)及东芝(6502.T)也提出竞价申请.尔必达在2月底时申请破产保护.

SK hynix发言人表示,对该报导不做官方评论.

注:hynix已归属SK集团旗下,公司由先前的"海力士半导体"更名为"SK hynix".(完)