〔台湾货币市场〕4月提存期资金预期变化一览表

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月30日电---台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3兆8,647.10亿台币:
04/04 3,411.00亿
04/05 931.00亿
04/06 3,705.50亿
04/07 2,124.00亿
04/08 1,940.00亿
04/09 1,205.00亿
04/10 555.00亿
04/11 4,826.50亿
04/12 1,645.50亿
04/13 5,089.80亿
04/14 1,961.00亿
04/15 2,359.00亿
04/16 608.60亿
04/17 171.00亿
04/18 2,760.00亿
04/19 470.50亿
04/20 1,217.00亿
04/21 782.00亿
04/22 677.00亿
04/23 77.00亿
04/24 27.00亿
04/25 584.50亿
04/26 334.00亿
04/27 285.00亿
04/28 159.00亿
04/30 124.00亿
05/01 170.00亿
05/02 245.70亿
05/03 201.50亿
--公债付息40.83125亿台币:
04/21 89乙1期12息 19.68125亿
04/23 88乙1期13息 21.15000亿
--国库券到期520亿台币:
04/06 财100-4 270.00亿*
04/30 财100-8 250.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素: here --4/13:101/1R期五年期公债发行,金额400亿台币,4月10日标售. --4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售. --4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售. --5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售. --菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
--4/13:101/1R期五年期公债发行,金额400亿台币,4月10日标售.
--4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售.
--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.
--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 财100-4期364天国库券原发行300亿台币,已于2011年10月3日提前186天买回面额30亿台币. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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