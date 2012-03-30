〔台湾债市〕101/1R殖利率未脱盘整,欧债疑虑与台股回升交相作用

路透台北3月30日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周五微幅收高.虽然欧债危机疑虑有重燃之势,不过昨日大跌的台股止跌回升,削弱了盘面的多头气氛.殖利率整日仅在极为狭窄的区间内震荡,交易商短线当冲的操作模式仍为主流.

展望下周,交易商认为,在央行货币政策不动的状况下,欲期待债市出现明确行情不易.除非有无法预期的消息带领,否则还是不脱狭幅盘整格局.债市仍将呈现交易冷清的现象,101/1R发行前交易殖利率区间预估在0.98-1.01%.

"盘势很黏,今天的交易量都是做给老板看的,表示我有在工作."一大型银行交易员说.

另一证券商交易员则称,虽然看空后市,但银行端资金泛滥,殖利率逢高就有买盘等着接手.惟纵然如此,也没有反手做多的勇气,因为殖利率已跌无可跌."就只能这样胶着."

台湾股市周五收高0.77%,今日为第一季最后一个交易日,基金经理买进股票以调整投资组合,抵销了政府讨论可能征收资本利得税所引发的抛压.加权股价指数.TWII周五上涨60.34点至7,933.00,开盘下跌1.29%.

周四意大利公债标售全面报捷,但未能缓和对欧元区危机势将再度加剧的担忧,投资人投向较低风险的德债,令意大利和西班牙公债收益率(殖利率)上升.

美国公债价格周四上涨,此前初请失业金人口数据削弱了对美国就业增长的乐观情绪,且美联储主席贝南克再次表示经济复苏相对疲弱.指标10年期公债US10YT=RR升11/32,收益率(殖利率)从周三尾盘的2.20%下跌至2.16%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO +0.05 0.9963 0.9930-0.9963 217.5

10 101/5A01105=TWO -0.15 1.2695 1.2695-1.2722 10.0

交易商表示,由于现券殖利率跌无可跌,为追求更佳的收益率,买盘转向冷券与公司债市场交易.令债市呈现"冷券很热、热券很冷"的怪异现象.

"寿险操作转趋灵活,为了绩效,不再只进不出,但活动范围多在冷券市场."一银行交易员说.

他举例,有寿险在10年冷券99/8采"双向报价"操作模式,买卖差距1个基点,藉此获取资本利得.

交易商认为,要想让主流券交易转趋热络,除非殖利率走向明确化.要向下跌,除非央行降息,反之,若物价因油电价调整或台风等天灾而上扬,使得通膨预期升温,殖利率才有弹升的可能.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2695

5 101/1 A01101=TWO 0.9920

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)