〔标题新闻〕法国2月生产者物价较上月上升0.8%,高于市场预期

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话

路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。