〔台湾汇市〕台币兑美元收升5.2分,亚币及台股涨势鼓舞外资汇入

路透台北3月30日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值5.2分,亚洲新兴货币上涨及台股止跌回升,鼓舞外资汇入、外商银行抛汇,令全日交易量明显放大.

汇银人士指出,盘初美元偏弱带动外资汇入,场上仅见零星美元买盘,促台币一路走升,加之台股跌幅缩减并由黑翻红,美元卖单又陆续涌进市场.不过,进口商回补美元力道强劲,加上部份银行忌惮央行积极进场阻升而选择获利了结,于29.50元附近美元买盘沉重.

"因为对中国经济成长的忧虑,亚股好像上不太去...台币还是先盘一阵子."一位公股银行交易人士称.

交易商强调,台币能否延续涨势仍需看台股及国际美元走势,尤其台股昨日跳空下挫,就技术面看来短线偏空,不敢太过乐观.另外,近日市场亦聚焦于中国经济问题之上,市场预料即将发布的中国官方采购经理人数据(PMI)下滑,恐再度掀起市场忧虑.

他们预估,台币下周一交投先看29.4-29.6元间.

台币兑美元周五收在29.530元,较前一周升值5.5分,或0.19%[(29.530-29.585)/29.530];累计今年以来台币已升值2.57%,因此前热钱回流亚洲市场.

台湾股市周五收盘上涨0.77%,至7,933.00点,第一季累计扬升12.2%;外资及陆资在台股卖超18.44亿台币,结束连续三日买超;另外,外资及陆资3月份累计在台股买超323.20亿,并录得今年以来连续第三个月买超.[ID:nST0447356]

多数亚洲新兴货币周五上扬,受益于短线操作者以及出口商的买需,但3月仍或录得月度跌幅,因市场忧虑全球经济放缓及油价高企.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 29.530 29.582 29.420-29.615 29.590 10.39 5.68

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元太外汇经纪公司 29.503 29.553 29.500-29.550 29.540 3.45 3.74

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