路透伦敦3月30日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日跌至1.3250后,并未迅速探向下档,意谓着欧元很可能再度反弹;然而,只要维持在本周高位1.3385下方,就可能持续走疲.三日来的高低点均告下移,确实鼓励出现这种情况;但若站上1.3385,则将上看1.3490.

若跌破1.3250支撑,则有可能一路探向本周低位1.3190,其下则为1.3130美元.

美元/日圆:昨日的区间略微缩窄,买气在83.20附近水准减弱,但美元在82.60左右寻获支撑.美元在81.90区域上方,很有可能回到84.10/20的双重顶部;但上周的空头吞蚀烛型的周线图,则显示短线若跌落81.90,仍有可能跌向云区支撑80.60进行整理.

中期而言,我们可能已经看到短期的顶部,但在美国10年收益率仍持坚的情况下,美元仍偏向中长期升值的趋势.

欧元/英镑:再度未能冲破0.8400,导致汇价向0.8320支撑区域拉回.若跌落上述水平,则将下看本月低位0.8280,其下为1月低位0.8220.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]