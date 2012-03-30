欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
路透伦敦3月30日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日跌至1.3250后,并未迅速探向下档,意谓着欧元很可能再度反弹;然而,只要维持在本周高位1.3385下方,就可能持续走疲.三日来的高低点均告下移,确实鼓励出现这种情况;但若站上1.3385,则将上看1.3490.
若跌破1.3250支撑,则有可能一路探向本周低位1.3190,其下则为1.3130美元.
美元/日圆:昨日的区间略微缩窄,买气在83.20附近水准减弱,但美元在82.60左右寻获支撑.美元在81.90区域上方,很有可能回到84.10/20的双重顶部;但上周的空头吞蚀烛型的周线图,则显示短线若跌落81.90,仍有可能跌向云区支撑80.60进行整理.
中期而言,我们可能已经看到短期的顶部,但在美国10年收益率仍持坚的情况下,美元仍偏向中长期升值的趋势.
欧元/英镑:再度未能冲破0.8400,导致汇价向0.8320支撑区域拉回.若跌落上述水平,则将下看本月低位0.8280,其下为1月低位0.8220.(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
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路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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