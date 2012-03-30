版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 16:00 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升向123美元,受美汽油需求前景及供应疑虑支撑

路透新加坡3月30日电---布兰特原油周五升向123美元.投资人押注美国在夏日驾车出游高峰期时,汽油市场将吃紧;同时中东供应中断的疑虑仍挥之不去.

交易商趁机回补空头并逢低买进,油价在上两个交易日重挫,因部分石油消费国讨论释出战略储油,以及美国原油库存大增拖累油价.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐