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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 16:03 BJT

〔韩国汇市〕韩元收涨中止连三周跌势,公债上涨

路透首尔3月30日电---韩元KRW=周五收涨,终止三周跌势.韩国国内出口商因月底结算需求卖出美元,引发境外基金的美元停损卖单.

韩元兑美元KRW=KFTC上涨0.3%,本地收报1,133.0,盘中一度触及一周的日内高点1,130.3.周四本地收盘价为1,136.9.

韩元本月累计下跌1.3%,本季上涨1.6%,走势大致符合多数区域货币.

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