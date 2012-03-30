〔台湾央行〕共发行863亿台币存单,发行余额减少1,051.5亿

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透台北3月30日电---台湾央行周五公布,今日共发行863亿台币存单,相较存单到期金额1,914.5亿,存单发行余额减少1,051.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期778亿台币,利率为0.87%;91天期52亿台币,利率为0.93%;182天期33亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行182亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,160.7亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周四当日超额准备为负278亿台币,累计超额准备为负240亿台币,加计前期1%的超额准备为621亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *北京市朝阳区 19 7 3/22簿记建档 -- AAA 3/23-3/25 中信建投证券 国有资本经营管理中心 (附第5年末投资人选择权) ========================================================================================= 广水市鑫源 8 7 2/28簿记建档 *6.19% AA- 3/1-3/7 长