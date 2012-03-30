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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 16:42 BJT

〔台湾央行〕共发行863亿台币存单,发行余额减少1,051.5亿

路透台北3月30日电---台湾央行周五公布,今日共发行863亿台币存单,相较存单到期金额1,914.5亿,存单发行余额减少1,051.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期778亿台币,利率为0.87%;91天期52亿台币,利率为0.93%;182天期33亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行182亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,160.7亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周四当日超额准备为负278亿台币,累计超额准备为负240亿台币,加计前期1%的超额准备为621亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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