〔加拿大个股〕证券研究机构调降RIM目标价,该公司上日公布季度亏损

路透3月30日电---至少有四家证券分析机构调降黑莓机制造商Research in Motion RIM.TORIMM.O的目标价,此前该公司表示黑莓机在假期季度出货量下滑.

RIM周四表示将不再公布财测,且公布第四季录得亏损,这是该公司从2005财年第四季采用普遍被接受的会计准则(GAAP)之后,首度出现季度亏损.[ID:nSB1463494]

瑞士信贷表示,在"遍地开花的智慧型手机市场",RIM未来一年的实际销量可能减少25%,目前的BB7装置不具竞争力,RIM在国际市场的份额正快速被侵蚀.

瑞士信贷、Canaccord Genuity、巴克莱资本国际及野村的分析师均调降RIM在美国挂牌的股票目标价.

瑞士信贷分析师称,诺基亚NOK1V.HE低阶产品组合改善也可能损及RIM的国际市场份额.分析师表示其对RIM股价保持"中性"的唯一理由,是该公司有被出售的可能性.

野村分析师说,RIM即使找到一些合伙人,也不太可能以自成一体的电脑系统获得成功.(完)