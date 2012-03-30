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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 17:24 BJT

〔台湾债市〕101/1R期五年公债中,证券业买超21.5亿台币

路透台北3月30日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1RA01101R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 7.00 28.50 -21.50

票券业 0.50 0.50 0.00

证券业 23.50 2.00 +21.50 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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