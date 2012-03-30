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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 18:03 BJT

〔中港股市〕新地丑闻拖累恒指收跌,但本季涨幅为两年半最高

路透香港3月30日电---香港股市周五收跌,但本季度涨幅为两年半以来最高.地产股下跌拖累大盘,因新鸿基地产(0016.HK)大股东兼联席主席郭炳江和郭炳联涉嫌贪污遭廉署拘捕.

恒生指数.HSI收跌0.26%至20,555.58点,但本季度上涨11.51%.恒生国企指数.HSCE收高1.02%至10,640.16,本季度上扬7.08%.

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