〔博鳌论坛〕吴、李会针对投保协议和货币清算有共识

路透海南博鳌4月1日电--中国国务院副总理李克强周日会见将在5月间上任的台湾副总统当选人吴敦义.根据与会企业家转述,吴敦义在长达一小时左右的会面时,提出两岸应尽速完成投保协议的签订及签订两岸货币清算协议,也获得李克强的正面回应.

这是继2008年萧万长以台湾准副总统身份与胡锦涛在博鳌会晤后,两岸官员会面中层级最高的一次.李克强系于上午九时许与台湾的博鳌代表团见面,在短暂开放媒体采访之后,双方进行了约一个小时左右的会谈.

根据不愿具名的在场企业家转述,李克强针对吴敦义提出的两岸投保协议与货币清算协议,都有正面的回应.与会人士转述称,李克强在会议中表示,他认为两岸的投资保障协议有助于双方的合作发展.此外,针对货币清算协议,也有助两岸个人和企业发展,将"争取尽快签署."

马英九自2008年当选台湾总统以来,两岸间直航加班、陆客团体/自由行、金融合作及ECFA早期收获清单等双方没有太多歧见的经贸议题已签署了16项.然而诸如投资保障协定、ECFA后续谈判及货币清算协定等,在历经近三年的谈判后,仍难有具体进展,令看好两岸相互开放以扩大经济规模的外资及台商,开始心生进程受阻的疑虑.

此外,台湾大陆委员会今天上午也宣布,大陆观光客来台自由行将再开放10个大陆试点城市.第一阶段先开放天津、重庆、南京、广州、杭州及成都6个城市,并于4月28日启动;第二阶段再开放济南、西安、福州、深圳4个城市，并于今年内尽早启动.

据与会人士转述,李克强在会中亦提到,陆方将再开放十个城市赴台湾旅游,这也更有助于两岸百姓之间的沟通.

周日两人会面之初,吴敦义也提出新16字箴言,希望两岸能"求同存异,两岸和平,讲信修睦,民生为先."

四年前,萧万长副总统也在与胡锦涛会面时提出16字箴言,当时他所提出的是"正视现实,开创未来,搁置争议,追求双赢".

在近来的经济议题中,备受注目的首推货币清算机制.2009年4月由海基会与海协会在"两岸金融合作协议"中写入逐步建立两岸货币清算机制,惟三年来进展不多.台湾央行总裁彭淮南在日前首度释出正面讯息指出,此事"进行顺利",暑假之前有望签订.外界认为这与中国高层近期多次提及此事有关.[ID:nST0440256]

李克强现年57岁,为现任中国国务院副总理.现任中国副主席习近平与李克强将在明年接班.而吴敦义今年64岁,在今年1月间与国民党候选人马英九搭档并击败对手,成为台湾第13任总统及副总统当选人,并将于5月20日就任.

吴敦义是台湾中部人,历任行政院长、高雄市长、南投县长、立法委员等公职.此外他也曾担任国民党的秘书长职务.(完)