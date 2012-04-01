〔台湾经济〕油价调涨定案,明起油品售价扬升7-12%

路透台北4月1日电---台湾经济部周日宣布油价调涨方案,明日(周一)起各项油品零售价将扬升7-12%不等.待电价调升方案公布后,两者将冲击台湾全年消费者物价指数(CPI)走高.

经济部发布的新闻稿指出,油价调涨方案先行将过去中油[CHIP.UL]冻涨及缓涨吸收的价差反映六成,未来动态油价计算公式出现应调涨时,将取消现行"减半"缓涨措施,全额调涨;而应调降时,则减半调降,待中油过去吸收的价差金额全数反映后,再全额调降.

此外,该方案也拉大油品间的价差,92对95无铅汽油价差由每公升0.7台币扩大为1.5元;95对98无铅汽油价差由每公升1.5元扩大为2元.

调整后,指标的95汽油一次上涨3.1台币至35.5元,涨幅为10%.不过此项零售价仍远低于邻近新加坡的52.45台币及韩国的59.03台币.

92汽油零售价扬升7%至每公升34台币、98汽油升11%至37.5元、柴油升11%至33.1元,燃料油每公秉升12%至2.35万台币.

国际油价去年以来水涨船高,不过台湾政府以油价冻涨及缓涨政策因应,令供应零售油品的中油去年全年及今年1-2月累计亏损达486亿台币.为防止该公司财务状况恶化,台湾经济部今日提出油价调涨方案.

台湾主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.85%,CPI年成长率为1.46%.(完)