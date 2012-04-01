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货币新闻 | 2012年 4月 1日 星期日 16:06 BJT

〔博鳌专访〕鸿海董事长郭台铭称将增加中国员工薪资并在海南设立制造工厂

路透海南博鳌4月1日电---全球最大电子产品代工厂富士康(鸿海(2317.TW))集团董事长郭台铭周日表示,未来将持续增加中国员工的薪水并减少工时.

郭台铭在接受路透专访时并称,计划在海南建立高科技产品工厂,进度快慢则需视政府的配套措施.他也表示,未来将与海航集团合作,在全球工厂之间的组件配合运用上,充分利用海航的物流和金流系统.

富士康在中国有120万名员工.而美国消费产品大厂苹果(AAPL.O)周四称,已同意与其代工厂商富士康共同努力,改善富士康中国工厂的工资待遇和工作环境.[ID:nSB1464298](完)

--记者 高洁如/李千仪; 审校 曾祥进

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