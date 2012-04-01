〔博鳌专访〕鸿海董事长郭台铭称将增加中国员工薪资并在海南设立制造工厂

美股业绩：家得宝季度获利优于预期，并制定150亿美元股票回购计划
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
路透海南博鳌4月1日电---全球最大电子产品代工厂富士康(鸿海(2317.TW))集团董事长郭台铭周日表示,未来将持续增加中国员工的薪水并减少工时.
郭台铭在接受路透专访时并称,计划在海南建立高科技产品工厂,进度快慢则需视政府的配套措施.他也表示,未来将与海航集团合作,在全球工厂之间的组件配合运用上,充分利用海航的物流和金流系统.
富士康在中国有120万名员工.而美国消费产品大厂苹果(AAPL.O)周四称,已同意与其代工厂商富士康共同努力,改善富士康中国工厂的工资待遇和工作环境.[ID:nSB1464298](完)
--记者 高洁如/李千仪; 审校 曾祥进
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。