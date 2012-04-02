〔台湾财政〕财政健全小组将在一至两周内讨论是否课征证所税--财政部长

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北4月2日电---台湾财政部长刘忆如周一表示,财政健全小组将于一至二周内开会讨论是否课征证券交易所得税.
刘忆如在立法院接受备询时称,"不会拖到9月,最快会在一两周内讨论."
由财政部组成的"财政健全小组"已在上周选出资本利得税、管理国家债务等六项财政与税制改革议题,做为优先讨论议案,并预计在9月中先推出第一项改革案.[ID:nST0446078]
截至2012年2月底止,中央公债未偿还余额为4兆8,335亿台币,平均每人负担债务22.0万.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。