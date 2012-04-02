〔台湾财政〕财政健全小组将在一至两周内讨论是否课征证所税--财政部长

路透台北4月2日电---台湾财政部长刘忆如周一表示,财政健全小组将于一至二周内开会讨论是否课征证券交易所得税.

刘忆如在立法院接受备询时称,"不会拖到9月,最快会在一两周内讨论."

由财政部组成的"财政健全小组"已在上周选出资本利得税、管理国家债务等六项财政与税制改革议题,做为优先讨论议案,并预计在9月中先推出第一项改革案.[ID:nST0446078]

截至2012年2月底止,中央公债未偿还余额为4兆8,335亿台币,平均每人负担债务22.0万.(完)