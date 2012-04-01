《综述》欧元区就提高纾困能力达成协议,IMF将筹措资源因应危机再起

美股业绩：家得宝季度获利优于预期，并制定150亿美元股票回购计划
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
* 欧元区准备好在2013年中之前提出5,000亿欧元的新资金
* 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、20国集团(G20)轮值主席墨西哥称将会协助提高IMF资源
* 欧洲央行委员任命案延迟至4月
* 西班牙在历经罢工及抗议后公布节约支出预算
路透哥本哈根3月30日电---欧洲区财经首长周五就扩大金融防火墙至7,000亿欧元的提案达成协议,以抵御欧元区主权债务危机复发,20国集团(G20)伙伴及各市场对此均初步给予正面回应.
欧元区17国同意结合两项援助基金,好在2013年中之前可以动用的新紧急纾困资金达5,000亿欧元,而先前对希腊、爱尔兰及葡萄牙的纾困金额已达2,000亿欧元.
欧盟执委会先前提议将总额提高至9,400亿欧元,其中新的资金为7,400亿欧元,但欧盟主要金主德国排斥更大幅度的增加.
"欧元区已经对G20及金砖国家等全球伙伴的呼声作出回应.我相信今日的决定将会为国际货币基金组织(IMF)春季会议决议铺路."欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示.
美国和IMF总裁拉加德对此决议均表示欢迎.拉加德称,这将有助于IMF在必要时筹措更多资源以对抗欧洲危机的扩散效应.
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。