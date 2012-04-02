〔金砖国家〕3月30日股汇市收盘纵览

路透4月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.86%,报1,041.45点.

中国股市:中国股市沪综指周五小幅反弹收升,但成交额则继续萎缩,节日效应显现令交投持续谨慎.分析人士称,由于短期宏观经济基本面未有改善,市场仍将维持整体偏弱格局,料清明节后股指继续震荡探底.沪综指.SSEC收报2,262.788点,涨10.628点,或0.47%.当周该股指累计下跌3.7%创三个半月最大单周跌幅;3月亦累计下挫6.8%,单月表现为半年来最差.[.SSCN]

香港股市:香港股市收跌,但本季度涨幅为两年半以来最高.地产股下跌拖累大盘,因新鸿基地产(0016.HK)大股东兼联席主席郭炳江和郭炳联涉嫌贪污遭廉署拘捕.恒生指数.HSI收跌0.26%至20,555.58点,但本季度上涨11.51%.恒生国企指数.HSCE收高1.02%至10,640.16,本季度上扬7.08%. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨.海外市场以欧元为代表的非美货币走势较强,加之客户结汇盘较购汇盘显多,均推动人民币显强.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水165点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3145元.[CNY/CN][ID:nSB1464518]

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印度股市:收升并录得六周来首周上涨,因央行意外买债被认为是向银行业挹注流动性,推升银行股.指标BSE指数.BSESN上涨2%,收报17,404.20点.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元收升,因印度股市上涨且出口商卖出美元以在2011/12年度的最后一个交易日结汇.但卢比3月挫跌3.68%,为四个月来最大月度跌幅,因投资人担心高油价对经济的冲击.卢比兑美元INR=D2收报50.87/88,周四收盘价为51.39/40.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,637.730点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨1.68%至873.39点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.17%至29.4400;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.29%,报39.2349.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘下跌0.56%,至64,510.97点.然巴西股市第一季上涨13.6%,季度升幅为2010年9月以来最大,因欧债危机疑虑减轻且美国经济缓步改善.[ID:nL2E8EUCVV]

巴西汇市:拉丁美洲货币多数小幅走升,因此前有抑制欧债危机的新举措.巴西雷亚尔兑美元BRBY收盘微升0.06%,至1.8247.[ID:nL2E8EUDJ2]

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南非股市:周五收升,第一季上涨4%,且为连续第二季扬升,矿业股因金属价格上涨而涨幅居前.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.12%至29,603.42点,综合指数.JALSH收升0.21%,报33,554.21点,第一季涨幅达4.9%.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨,投资人的关注焦点从对国内利率决议的审慎气氛,转向全球更佳的风险环境.1534GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3上涨逾0.5%至7.665,周四收盘报7.715.[ZAR/](完)