《台湾报摘》--经济日报4月2日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
* 头版头条:
--台湾经济部昨日宣布,自今天零时起取消油价减半缓涨措施,油价一次反映累计"应涨未涨"额度,已涨至历史次高水准,中油平均调涨幅度高达10.7%,将冲击今年经济成长率,并加重物价上涨压力.经济部推算,这波油价调涨使今年经济成长率(GDP)减少约0.22个百分点,消费者物价指数(CPI)则上涨0.37个百分点.
* 其他:
--油价确定起涨,汽车业认为,台湾汽车市场恐将重演前一波油价大涨的局面,短期买气可能陷入急冻,尤其是中大型汽车买气将受到影响.但低油耗的小型车、油电车的需求可望趁势崛起.
--资本利得课税案造成台股波动,国安基金下周将召开例行委员会议,原本可能启动退场的国安基金,会否因此再度延长护盘期间,备受市场关注.有国安基金委员认为,资本利得税因素是否构成国安基金继续运作要件,的确有讨论空间.
--安泰银行(2849.TW)对外招亲鸣枪起跑,据透露,安泰银行大股东隆力集团(Longreach)已选定财务顾问,上周陆续发出邀请函给各大民营金控.因隆力持股近六成,售股可附带经营权,每股至少24台币起跳,出售规模将高达260亿至270亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林妙容/杨淑祯
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。