《台湾报摘》--经济日报4月2日

* 头版头条:

--台湾经济部昨日宣布,自今天零时起取消油价减半缓涨措施,油价一次反映累计"应涨未涨"额度,已涨至历史次高水准,中油平均调涨幅度高达10.7%,将冲击今年经济成长率,并加重物价上涨压力.经济部推算,这波油价调涨使今年经济成长率(GDP)减少约0.22个百分点,消费者物价指数(CPI)则上涨0.37个百分点.

* 其他:

--油价确定起涨,汽车业认为,台湾汽车市场恐将重演前一波油价大涨的局面,短期买气可能陷入急冻,尤其是中大型汽车买气将受到影响.但低油耗的小型车、油电车的需求可望趁势崛起.

--资本利得课税案造成台股波动,国安基金下周将召开例行委员会议,原本可能启动退场的国安基金,会否因此再度延长护盘期间,备受市场关注.有国安基金委员认为,资本利得税因素是否构成国安基金继续运作要件,的确有讨论空间.

--安泰银行(2849.TW)对外招亲鸣枪起跑,据透露,安泰银行大股东隆力集团(Longreach)已选定财务顾问,上周陆续发出邀请函给各大民营金控.因隆力持股近六成,售股可附带经营权,每股至少24台币起跳,出售规模将高达260亿至270亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.