〔中意关系〕意大利总理蒙堤寻求中国投资,称改革正在发挥作用

路透北京3月31日电---意大利总理蒙堤周六吁请中国提高对意大利的投资,并在欧元区债务危机正接近获得解决、以及其改革措施正在发挥作用等议题上试图让北京当局宽心.

蒙堤在与中国国务院总理温家宝以及中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官楼继伟会面后表示,先前显然有扩大合作的兴致,但一直没有宣布明确的措施.

中国是这次蒙堤访问亚洲的最后一站,他重申在东京时的谈话,也就是欧元区债务危机最坏状况看来已经获得解决.

他称这场危机"差不多已经结束",而意大利可能成为新一波引爆点的疑虑已经缓解.去年的动荡局面让前总理贝鲁斯柯尼黯然下台,由蒙堤所领导的技术官僚政府入主.

蒙堤指出,他所领导的政府了解到,缩减支出及增税让意大利民众做出牺牲,而在这波预计将至少延续一整年的衰退之中,有些措施显得"粗糙".

蒙堤一方面试图要说服国际投资人他的修复公共财政措施正步上正轨,在此同时还得要安抚节约措施造成一般意大利民众受影响的不满情绪,他必须在这当中求取平衡.

周六有数千名民众在意大利金融重镇米兰示威游行,当地一家规模名列前茅的银行办公室遭到示威民众纵火.

蒙堤指出,中投的楼继伟向他表示,该公司去年曾考虑投资意大利,但最后决定不这么做,有部分原因在于当地僵化的劳动市场法规.

蒙堤表示,"他们不愿意进一步推进,因他们见到意大利经济中的一些问题.当中一个被特别提到的问题为劳动市场弹性不足."

蒙堤表示,各项法规使得企业难以解雇拥有正式合约的员工,这让企业不愿聘雇全值的员工,他同时也对于大部分年轻工作者面对缺乏保障的临时工作的情况提出谴责.(完)