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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 08:19 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨,造船股领涨

路透首尔4月2日电---韩国股市周一开高,受中国3月工厂产出加速缓解其经济放缓疑虑所拉抬.中国为韩国最大的贸易伙伴.

造船股引领盘初升势,三星重工业(010140.KS)上涨1.72%,STX Offshore & Shipbuilding 067250.KS则升1.4%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11升0.58%至2,025.78点.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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