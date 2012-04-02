《台湾报摘》--工商时报4月2日

* 头版头条:

--油价减半缓涨机制确定喊停.中油自今日零时起,取消缓涨机制,油价平均涨幅约10.7%.经济部预估,整体制造业成本会上升0.1%,以纺织、染整与水泥三大产业冲击最大.

* 其他:

--经济部上日宣布油价调涨案,投资专家指出,紧接着还有电价调涨,对上市柜制造业成本上升,若无法转嫁势必压缩获利.对于近期饱受证所税可能复征冲击的台股,再增添不利因素.研判今日台股可能震荡走弱,短期指数先看上周五盘中低点7,775点,也可能回测季线支撑.

--台湾财政部长刘忆如今日赴立法院财委会报告,资本利得课税议题将成焦点.财政健全小组委员孙克难表示,财政部应趁民气可用,在"公平正义、量能课税"的前提下,加速研议资本利得税相关的证所税、土地交易所得税等议题,才不会过度影响股市.

--为力阻有心人士蓄意操作股价,中石化(1314.TW)继上周五登报质疑股票遭恶意放空炒作,呼吁公权力介入调查后,3月31日临时董事会更通过临时动议"自清决议",授权经理部门应主动或被动依主管机关之要求,提供中石化公司内部人、大股东及关联户之中石化持股或交易资料,供司法及主管机关调查维护声誉.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.