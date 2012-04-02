《台湾报摘》--工商时报4月2日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
* 头版头条:
--油价减半缓涨机制确定喊停.中油自今日零时起,取消缓涨机制,油价平均涨幅约10.7%.经济部预估,整体制造业成本会上升0.1%,以纺织、染整与水泥三大产业冲击最大.
* 其他:
--经济部上日宣布油价调涨案,投资专家指出,紧接着还有电价调涨,对上市柜制造业成本上升,若无法转嫁势必压缩获利.对于近期饱受证所税可能复征冲击的台股,再增添不利因素.研判今日台股可能震荡走弱,短期指数先看上周五盘中低点7,775点,也可能回测季线支撑.
--台湾财政部长刘忆如今日赴立法院财委会报告,资本利得课税议题将成焦点.财政健全小组委员孙克难表示,财政部应趁民气可用,在"公平正义、量能课税"的前提下,加速研议资本利得税相关的证所税、土地交易所得税等议题,才不会过度影响股市.
--为力阻有心人士蓄意操作股价,中石化(1314.TW)继上周五登报质疑股票遭恶意放空炒作,呼吁公权力介入调查后,3月31日临时董事会更通过临时动议"自清决议",授权经理部门应主动或被动依主管机关之要求,提供中石化公司内部人、大股东及关联户之中石化持股或交易资料,供司法及主管机关调查维护声誉.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林妙容/杨淑祯
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。