《台湾重要政经日程》--4月2日-12月31日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
==================今日重要政经消息======================
4/2(一)
--09:00 立法院财政委员会邀财政部长报告并备询
--09:00 立法院经济委员会审查预算案
--14:00 仲量联行(JLL.N)"台湾2012年第一季办公大楼市场报告"记者会
--16:30 国有财产局例行记者会
==================近期重要政经消息======================
4/4(三)
--金融市场因清明节及儿童节休市一天
4/5(四)
--16:00 主计处公布3月消费者物价指数(CPI),2月较去年同期成长0.25%.
--16:00 央行公布至3月底的外汇存底,2月末为3,944.26亿美元.
4/9(一)
--16:00 财政部公布3月进出口金额,2月出口较上年同期成长10.3%;进口则较上年同期成长1.3%.
4/10(二)
--12:30 央行标售五年期101/1R增额发行公债,金额400亿台币,13日交割.
4/19(四)
--12:30 央行标售91天期"财101-1期"国库券,金额300亿台币,20日交割.
4/20(五)
--16:00 经济部公布3月外销订单,2月较去年同期成长17.6%.
4/23(一)
--16:00 经济部公布3月工业生产,2月工业生产较上年同期成长8.40%.
--16:00 主计处公布3月季调失业率,2月经季节调整后失业率为4.15%.
4/24(二)
--12:30 央行标售20年期101/2R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
4/25(三)
--16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%.
4/30(一)
--12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割.
--12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割.
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。