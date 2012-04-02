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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 09:02 BJT

〔台湾央行〕开放申购15、30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北4月2日电---台湾央行周一表示,今日增发15天期存单,总计开放四种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为7,550.6亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:15天期及30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上周五共发行863亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为227亿台币;至周日,累计超额准备为441亿台币,加计前期1%的超额准备为1,302亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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