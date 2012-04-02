〔台湾央行〕开放申购15、30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北4月2日电---台湾央行周一表示,今日增发15天期存单,总计开放四种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为7,550.6亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:15天期及30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.