〔台湾央行〕开放申购15、30、91及182天期存单,不设发行目标

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透台北4月2日电---台湾央行周一表示,今日增发15天期存单,总计开放四种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为7,550.6亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:15天期及30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上周五共发行863亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为227亿台币;至周日,累计超额准备为441亿台币,加计前期1%的超额准备为1,302亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。